При обрушении карусели в Киргизском городе Ош пострадали люди

В интернете появилось видео с места трагедии

Жуткое происшествие произошло накануне вечером, 14 мая, в парке отдыха Навои в городе Ош Киргизии.

Во время аттракциона цепочная карусель вышла из строя и обрушилась вместе с отдыхающими. Люди упали с большой высоты. Пострадали около 10 человек. Среди них есть несовершеннолетние. По разным данным пострадали от 8 до 10 человек. 6 человек были госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Состояние одной из пострадавших женщин оценивается как тяжелое.

В интернете появилось видеокадры с места трагедии. На видео видно валяющиеся обломки от карусели. Многочисленные очевидцы пытаются помочь пострадавшим.

По данному факту ведется расследование. Выясняются все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

Видео:Super.kg