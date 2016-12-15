Глава "Газпрома" объяснил критику "Санкт-Петербург Арены" завистью

Стадион, который построили более чем за 43 млрд рублей, критикуют даже звезды футбола, в частности, Криштиану Роналду.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что критика в адрес стадиона "Санкт-Петербург Арена" может быть вызвана завистью. Об этом он сказал на брифинге, который прошел 30 июня.

У Миллера спросили, что ему не нравится на новом стадионе, построенном на Крестовском острове. "Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону", — передает "Р-Спорт" слова главы "Газпрома". Он добавил, что большое количество критических замечаний, которые звучат в адрес стадиона, могут быть "продиктованы таким видением".

С середины июня 2017 года на "Санкт-Петербург Арене" проходят матчи Кубка конфедераций по футболу. В воскресенье, 2 июля, стадион примет финал турнира, на котором сразятся сборные Германии и Чили.

"Санкт-Петербург Арену" строили с 2007 года, и за десять лет строительства было потрачено более 43 млрд рублей. Первые матчи на нем состоялись лишь весной 2017 года. При возведении стадиона неоднократно происходили различные ЧП, а в настоящее время арену критикуют в том числе из-за покрытия поля. Португальский футболист Криштиану Роналду, который в рамках Кубка конфедераций сыграл на стадионе, заявил, что на таком газоне "не показать игру лучшего качества".

Фото: spbdnenvik.ru