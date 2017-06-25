Криштиану Роналду раскритиковал новый стадион на Крестовском

По словам знаменитого футболиста, "игру лучшего качества на поле было не показать".

Знаменитый футболист Криштиану Роналду раскритиковал стадион "Санкт-Петербург" после матча Кубка конфедераций.

"Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать", — цитирует "Спорт-экспресс" одного из лучших футболистов мира.

Напомним, что вчера, 24 июня, на новом стадионе Петербурга прошел матч между сборными Португалии и Новой Зеландии. Победу одержала команда Португалии, за которую играет Роналду, со счетом 4:0. Теперь сборная вышла в полуфинал Кубка конфедераций.

Также вчера состоялся еще один матч турнира в Казани. Россия проиграла Мексике со счетом 2:1. Таким образом российская сборная завершила участие на Кубке конфедераций.

Видео: instagram.com/questra_spb