Иран захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе

Судно следовало под флагом Португалии.

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили коммерческое судно MSC Aries в акватории Ормузского пролива. Соответствующей информацией поделились сотрудники местного государственного агентства IRNA. Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал общественность об инциденте, произошедшем в 50 морских милях в северо-восточному направлению от города Фуджейра, находящегося в ОАЭ. Авторы Еру Associated Press добавили, что контейнеровоз MSC Aries следовал под национальным флагом Португалии, однако он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

Контейнеровоз оказался захвачен спецназом подразделения "Сепах" во время операции, проведенной с помощью вертолета. В настоящее время судно, связанное с еврейским государством, доставлено в территориальные воды Ирана. Согласно сведениям от онлайн-сервиса MarineTraffic, корабль направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева.

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Фото и видео: Telegram / BAZA