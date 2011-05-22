Актеры и журналисты Петербурга поучаствуют в футбольном матче

Санкт-Петербург готовится к проведению уникального футбольного турнира с участием актеров, журналистов и других знаменитостей.

В Петербурге планируется проведение турнира по футболу среди актеров, журналистов и представителей других профессий. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Идея получила одобрение от одного из участников прошлых матчей между командой театра и командой газеты "Вечерний Ленинград" / "Вечерка".

Актер Георгий Штиль, который участвовал в этих матчах, рассказал, что такие игры не только приносили радость, но и способствовали общению и обмену опытом между участниками. В числе упомянутых участников были такие известные личности, как Кирилл Лавров, Олег Борисов, Всеволод Кузнецов и другие.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появилось приложение для поиска партнера по тренировкам.

Фото: pxhere