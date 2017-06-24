Видео: Сборная России проиграла и выбыла из Кубка конфедераций

Для успешного прохода в плей-офф турнира национальной команде надо было обыгрывать сборную Мексики. Россияне проиграли матч.

Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций. Игра закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче, который проходил в Казани, на 25-й минуте открыл Александр Самедов. Уже через пять минут ответный гол в ворота россиян забил Нестор Араухо. Во втором тайме на 52-й минуте окончательный счет матча установил Ирвин Лосано.

Сборной России для прохода в плей-офф турнира требовалось обыграть сборную Мексики. В настоящее время, по итогам трех раундов, сборная России занимает третью строчку в группе и выбывает из Кубка конфедераций вместе с Новой Зеландией, оказавшейся на четвертой строчке. Дальше проходят Мексика и Португалия.

Видео: instagram.com / iuliyasergeevna, masha_aspidova