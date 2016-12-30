Хорошие новости: храпящий спаниель, Пушкинский рэп и хитрый котик

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter TV. Здравствуйте! Сегодня обсудим храпящих собачек, хитрых котят и то, как стихи Пушкина могут стать отличным рэпом.

Сеть покорило очередное забавное видео с домашним питомцем. Речь идет о спаниеле, который испугался собственного храпа. Хозяину пса, видимо, надоели исходящие от любимца свистящие звуки, и он решил покончить с этим. В ролике молодой человек подносит к животному телефон и включает запись, на которой спаниель храпит. Собака просыпается и удивленно смотрит на хозяина.





Подпись к видео гласит: "Как сделать так, чтобы кто-то не храпел". Кажется, это реально действенный способ.

А еще один пушистый любимец чуть не испортил Рождество юной американке. Это случилось в одной из семей Лос-Анджелеса, где маленький котенок-подарок для четырехлетней девочки, незаметно выпрыгнул из подарочной коробки. Обнаружив свой "живой" подарок его маленькая хозяйка пришла в восторг. " Иногда несовершенные моменты в жизни становятся более идеальными, чем мы задумал", — указала в подписи к видео мать девочки.

Не только пушистые герои попали в топ хороших новостей! Драматург Евгений Казачков на своей странице в Facebook поделился интересным роликом. На видео молодой человек декламирует стихи Пушкина под музыку группы Linkin Park и рэпера Jay - Z . Вот она, романтика XXI века. Интересно, а Пушкин бы это оценил?

И еще одна музыкальная новость пришла из Ростова-на-Дону, где 10-летний Витя Трубачев устроил благотворительный концерт ради голодных котов. На одной из улиц города мальчик исполнил песни отечественных и зарубежных исполнителей.

На честно заработанные 300 рублей Витя купил угощения и накормил бездомных животных. Правда у некоторых пользователей Сети сложилось мнение, что Витя Трубачев, так же известный, как Вить’ОК просто самопиариться. Тем не менее, коты накормлены и никто не пострадал.

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter TV ! До свидания.

Использованы материалы сайта youtube

Ольга Кеменчижиди, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV