Астраханские полицейские спасли щенка, который упал в колодец

Аварийная служба и администрация города не стали спасать шенка.

В Астрахани патрульные вытащили щенка из колодца.

Телеграм-канал HUE рассказал о спасении щенка в Астрахани. Жители города увидели щенка, который, по всей видимости, провалился в колодец. Аварийные службы и администрация города отказались спасать несчастное животное. Тогда на помощь щенку пришли сотрудники полиции и спасли щенка.

Видео спасения появилось в сети. На кадрах видно, что один из мужчин спустился в колодец и высвободил из подземного плена щенка. По словам канала, полицейские забрали спасенного к себе.

Видео: HUE