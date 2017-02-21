ДПС со стрельбой гонялись за пьяным мигрантом в "шестерке" по центру Петербурга

Правоохранители произвели множество выстрелов по колесам, прежде чем машина остановилась на Кременчугской улице. Пьяного водителя задержали и отвезли в отделение, машину эвакуировали.

Погоня, какую не каждый фильм сможет повторить, произошла накануне ночью в Северной столице. Ранним утром во вторник, 21 февраля, сразу несколько отрядов ДПС гонялись на одним лихачом на "шестерке". Началось все на Невском проспекте. ВАЗ-2106 совершал невероятные маневры, рискуя столкнуться с другими машинами. Полицейские решили проверить водителя. Но он не захотел останавливаться и решил скрыться. Завязалась погоня. Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. А затем начали стрелять по колесам. Только 15 пуль из табельного оружия смогли остановить автомобиль. При этом его заблокировали четыре патрульных автомобиля. На Кременчугской улице водителя задержали.

Мужчину из ВАЗа отправили в отделение. Оказалось, что за рулем сидел 53-летний гость из Средней Азии. В момент погоня он был пьян. Устанавливаются подробности инцидента. В результате стрельбы никто не пострадал.

Также сегодня ночью на Садовой улице таксист пытался скрыться от полиции. Водитель пытался скрыться от ДПС, но не справился с управлением и врезался в машину.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург