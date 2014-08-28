Глава Сбербанка увидел признаки переохлаждения экономики

Индекс бизнес-климата опустился до минус 3,6.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика перешла от охлаждения к переохлаждению. На пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума он обратил внимание на динамику показателей бизнес-климата и сокращение валовых накоплений. По его словам, текущие индикаторы уже позволяют определённо оценивать ситуацию.

Позиция Банка России отличается от оценки Грефа. Летом регулятор указывал, что не видит оснований говорить о переохлаждении экономики, допуская, что из состояния перегрева она вышла ещё в первом квартале. Греф связал различия в оценках с терминологией: ЦБ говорит о постепенном замедлении, а он использует определения "охлаждение" и "переохлаждение". По его словам, в конце прошлого года можно было спорить о значении индикаторов, но сейчас показатели стали более очевидными.

Он обратил внимание на индекс бизнес-климата, опустившийся до минус 3,6. Таких значений не наблюдалось с весны 2022 года. Кроме того, валовые накопления в экономике в текущем году сократились примерно на 3%. Греф считает необходимым создавать условия для увеличения потенциала экономического роста и переходить к поддержке инвестиций. Заметного перелома, по его оценке, не произойдёт до нормализации рыночных ставок. Ключевым условием для возобновления роста он назвал диапазон 10–12%.

Ранее мы сообщали, что украинским танцорам запретили выходить с национальным флагом страны на Кубке мира по бальным танцам.

Фото: Magnific