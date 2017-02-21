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Видео: на Садовой улице таксист пытался скрыться от полиции‍

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Очевидцы засняли сцену погони в центре Петербурга

В ночь на вторник, 21 февраля 2017 года, в центре Петербурга изумленные очевидцы наблюдали настоящую автомобильную погоню с участием автомобиля такси и полицейских.

Как рассказал один из свидетелей происшествия в сообществе spb_today, инцидент произошел вскоре после четырех часов утра. 

– Таксист на черном хэтчбеке (марку не разглядел) с пассажирами угонял от сотрудников ДПС. Летел на красный свет, скорость около 90 км/ч была, в итоге не справился с управлением, автомобиль занесло на скользкой дороге и врезался в другую легковушку. – рассказал свидетель происшествия. – Надеюсь, пассажиры живы. Инспектор ДПС на месте.

Кроме того, сообщается, что после погони, когда автомобиль остановился после столкновения, полицейские задержали двоих человек – водителя такси и его пассажира. По предварительным данным, оба были пьяны.

Видео: spb_today 

Теги: автомобильная погоня , петербург , погоня , попытка скрыться от полицейских , садовая улица
Категории: Новости СПб ДТП

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