Видео: на Садовой улице таксист пытался скрыться от полиции‍

Очевидцы засняли сцену погони в центре Петербурга

В ночь на вторник, 21 февраля 2017 года, в центре Петербурга изумленные очевидцы наблюдали настоящую автомобильную погоню с участием автомобиля такси и полицейских.

Как рассказал один из свидетелей происшествия в сообществе spb_today, инцидент произошел вскоре после четырех часов утра.

– Таксист на черном хэтчбеке (марку не разглядел) с пассажирами угонял от сотрудников ДПС. Летел на красный свет, скорость около 90 км/ч была, в итоге не справился с управлением, автомобиль занесло на скользкой дороге и врезался в другую легковушку. – рассказал свидетель происшествия. – Надеюсь, пассажиры живы. Инспектор ДПС на месте.

Кроме того, сообщается, что после погони, когда автомобиль остановился после столкновения, полицейские задержали двоих человек – водителя такси и его пассажира. По предварительным данным, оба были пьяны.

Видео: spb_today