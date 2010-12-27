"Пионерская" закрыта из-за подозрительного предмета у турникетов

Пресс-служба метрополитена сообщает, что на вход закрыта станция метро "Пионерская". Причина в бесхозном предмете.

В четверг, 27 апреля, станцию метро "Пионерская" закрыли на вход. Причиной послужил подозрительный предмет, оставленный в районе зоны турникетов. На станции ждут взрывотехников для обследования.

Отмечается, что на выход станция продолжает работать. Поэтому поезда останавливаются на станции. Сколько времени пассажирам придется ждать открытия станции - пока не известно. По правилам, на место должны приехать эксперты. Так что горожанам советуют выбирать другие пути: отправлять на соседние станции ("Удельную", "Черную речку") или пересаживаться на наземный транспорт.

Это не единственная проблема в подземке Северной столицы. ранее Piter.tv сообщал, что на станции "Площадь Восстания" сломался эскалатор на подъем. Пассажиров просят пользоваться другими выходами. А те, кто во время ЧП был на эскалаторе, вынуждены были подниматься пешком.

Ксати. станцию эвакуируют второй день подряд. Накануне "Пионерскую" "заминировала" по телефону 17-летняя хулиганка. Девушка с чужого номера позвонила в службу 112 и сообщила о взрывном устройстве. Нарушительницу отпустили, но потребовали позже виться в полицию.