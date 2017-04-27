"Пионерскую" "заминировала" по телефону 17-летняя хулиганка

Девушка с чужого телефона позвонила в полицию и сообщила о взрывном устройстве на станции метро "Пионерская". Когда ее вычислила полиция, она призналась о своих хулиганских побуждениях.

Правоохранительные органы вычислили подозреваемую, сообщившую о взрывном устройстве на станции метро "Пионерская". Оказалось, о бомбе пошутила 17-летняя приезжая. Около половины четвертого она позвонила по номеру 112 и сообщила о взрывном устройстве.

Со станции эвакуировали пассажиров. Специалисты проверили все помещения, но ничего подозрительного не обнаружили. Гораздо проще оказалось найти звонившую. Номер сразу вычислили. Он был зарегистрирован на 18-летнюю петербурженку. Стражи порядка вычислили местоположение "террористки" по телефону. Около дома 23 на проспекте Энгельса ее задержали. Телефон оказался в руках у 17-летней девицы.

Подозреваемая призналась, что звонила с чужого номера. Оказалось, таким образом она решила похулиганить. Уголовное дело в отношении нее пока не возбудили. Девушку передали коменданту ее общежития. Ей еще предстоит прийти в полицию.