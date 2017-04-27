На станции "Площадь Восстания" сломался эскалатор на подъем

Очевидцы сообщают о сломавшемся эскалаторе на станции метро "Площадь Восстания". Из-за этого на платформе скопилось много пассажиров.

Вечером в четверг, 27 апреля, на станции красной ветки петербургского метрополитена "Площадь Восстания" сломался эскалатор, работающий на выход. Так как на подъем работала только одна самоходная лестница, то на платформе собралась внушительная толпа. Не известно, почему сотрудники метро не направили в другом направлении соседний эскалатор. По словам очевидцев, ЧП произошло в 17.55.

Не исключено, что они просто ждали, когда все пассажиры спустятся вниз. По громкой связи пассажиров просят подниматься через выходы станции "Площадь Восстания-2". также со станции можно выйти через "Маяковскую".

Хуже пришлось тем, кто уже был на эскалаторе. когда он сломался. Им пришлось пешком подниматься на верх. А как известно, метро Петербурга славится своими длинными эскалаторами. Некоторые горожане возмущаются, что эскалатор полностью закрыли. Однако другие напоминают им, что подниматься по неисправному эскалатору нельзя по правилам техники безопасности.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург