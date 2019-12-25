  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Пионерской" ненадолго застряли пассажиры из-за упавшей монеты в эскалатор
Сегодня, 10:03
114
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На "Пионерской" ненадолго застряли пассажиры из-за упавшей монеты в эскалатор

0 0

сейчас станция работает штатно.

На станции метро "Пионерская" в Петербурге во вторник, 21 ноября, утром остановились эскалаторы, из-за чего пассажиры оказались заблокированы в подземном вестибюле.

Причиной инцидента стал посторонний предмет, попавший в эскалаторный механизм. В пресс-службе метрополитена сообщили, что для устранения неполадки потребовалось три минуты.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что петербурженка ударилась головой о вагон метро и получила травмы.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, пионерская, эскалатор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии