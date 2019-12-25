На "Пионерской" ненадолго застряли пассажиры из-за упавшей монеты в эскалатор

На станции метро "Пионерская" в Петербурге во вторник, 21 ноября, утром остановились эскалаторы, из-за чего пассажиры оказались заблокированы в подземном вестибюле.
Причиной инцидента стал посторонний предмет, попавший в эскалаторный механизм. В пресс-службе метрополитена сообщили, что для устранения неполадки потребовалось три минуты.
В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что петербурженка ударилась головой о вагон метро и получила травмы.
Фото: Piter.TV
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