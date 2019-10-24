В Пулково обнаружили бесхозную коробку

Как оказалось, предмет не угрожал жизням пассажиров и работников.

Сегодня, 12 июня, в аэропорту Петербурга заметили подозрительный предмет. Часть зала оцепили. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по фото, за бесхозной коробкой присматривал сотрудник воздушной гавани. Проверку закончили в 14:30, пишет "Фонтанка". Как оказалось, предмет не угрожал жизням пассажиров и работников.

В пресс-службе оператора "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что Пулково работает в штатном режиме. Произошедшее не повлияло на время вылетов.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург