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В Пулково обнаружили бесхозную коробку
Сегодня, 15:32
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В Пулково обнаружили бесхозную коробку

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Как оказалось, предмет не угрожал жизням пассажиров и работников.

Сегодня, 12 июня, в аэропорту Петербурга заметили подозрительный предмет. Часть зала оцепили. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Судя по фото, за бесхозной коробкой присматривал сотрудник воздушной гавани. Проверку закончили в 14:30, пишет "Фонтанка". Как оказалось, предмет не угрожал жизням пассажиров и работников. 

В пресс-службе оператора "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что Пулково работает в штатном режиме. Произошедшее не повлияло на время вылетов.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 

Теги: аэропорт пулково, подозрительный предмет
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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