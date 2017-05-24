Загадочное видео: НЛО пролетело над морем

Пришельцы угодили в объектив камеры оператора канала "Дискавери". Дело в том, что на показе нового фильма внимательный зритель заметил на кадрах НЛО.

Недавно в сети появилось загадочное видео: пришельцы стали "героями" фильма "Дискавери". Предположительно, во время работы над лентой объектив поймал необычный летающий объект, который впоследствии, при просмотре картины, приняли за НЛО.

На кадрах можно заметить, как некое судно заходит в порт. Внезапно в небе над водоемом появляется шарообразный объект, который пролетает с гигантской скоростью и резко исчезает. При этом никаких следов после себя он не оставил.

Сейчас исследователи пытаются выяснить, что же это было на самом деле. Кто-то убежден, будто это всего лишь иллюзия, а не пришельцы, а кто-то уверен, что проблема в объективе камеры. Так или иначе, в интернете появилось очередное необычное видео.

Накануне Piter.TV сообщал, что на видео засветились пришельцы из Австралии.



Видео: Youtube, UFO Institute