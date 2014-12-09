Замминистра обороны США Моултри: в Пентагоне не нашли свидетельств визитов инопланетян

Рональд Моултри рассказал о работе профильного офиса по вопросу.

Заместитель американского министра по обороне Рональд Моултри рассказал о том, что в Пентагоне не нашли свидетельств визитов инопланетян. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала CBS News. Эксперты не обладают доказательствами посещения нашей планеты внеземными цивилизациями. Он подчеркнул, что также не видел чего-либо такого, что позволило ему предполагать о том, что Землю могли посещать инопланетные существа или происходила бы авария их космического корабля на поверхности планеты.

Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели. Рональд Моултри, замглавы Пентагона

В оборонном ведомстве США подчеркнули, что офис Пентагона, созданный для изучения данных о неопознанных летающих объектах, получил "несколько сотен" новых сообщений от жителей.

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Фото и видео: CBS News, YouTube / Global TV