Истории о похищениях НЛО могут быть осознанными сновидениями

Эксперимент проводился с помощью людей, называющих себя осознанными сновидцами.

Ученые из российского центра фазовых исследований провели исследование и выяснили, что истории о похищениях инопланетянами и встречи с НЛО могут быть результатом осознанных сновидений. Статья была опубликована в Международном журнале исследований сновидений.

Так, в ходе исследования ученые дали инструкции людям, которые называют себя осознанными сновидцами. Они сказали им находить или вызывать инопланетян или НЛО, а также запоминать происходящее. Так, из 152 испытуемых 114 рассказывали, что у них была встреча с НЛО или с инопланетянами. Ученые пояснили, что сны с НЛО могут восприниматься в качестве реальных. При этом теоретически любые люди могут столкнуться с НЛО во время быстрого сна и спутать происходящее с реальностью.

Отмечается, что некоторым из испытуемых снились довольно детальные сны.

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