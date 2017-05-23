Странные новости из Австралии: на видео засветились пришельцы

Над Мельбурном в объектив камеры попала двойная яркая вспышка. Австралийские уфологи считают, что это НЛО.

В минувшую субботу, 20 мая, в Австралии местному жителю удалось запечатлеть на видео необычное сияние. Мужчина любовался звездным небом, как неожиданно появилось НЛО. По словам очевидца, длина инопланетного корабля достигает 300 метров. Известно, что данный инцидент произошел ночью в Мельбурне.

Естественно, австралийские уфологи в полном восторге, ведь, по их мнению, на видео засветились пришельцы. На кадрах можно заметить, как в небе дважды сверкнула яркая вспышка.

Впрочем с заокеанскими коллегами не согласны российские специалисты. Евгений Убийко уверен, что данное явление есть не что иное, как обычная шаровая молния. Это, скорее, природное образование, нежели инопланетяне, передает ИА "Nation News" со ссылкой на уфолога.

В конце апреля мы сообщали, что в сети появилось паранормальное видео из Мексики: во время службы ожила статуя Иисуса.

Видео: youtube, brad morris