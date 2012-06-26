Жуткие кадры из Пакистана: автомобиль с людьми засосало в воронку

Проливные дожди в отдельных районах Пакистана вызвали наводнения и разрушения

В интернете появилось видео последствий сильного наводнения из-за проливных дождей в районе города Чаман в Пакистане.

На данном видео, снятом очевидцами, можно увидеть, как потоки грязи и воды несутся с огромной скоростью по земле и сносят все на своем пути. По каким-то причинам в этом бурлящем потоке оказался легкий внедорожник. Под предостерегающие крики очевидцев, водитель внедорожника пытается какое-то время справиться со стихией. Но грязевой поток оказывается сильнее, и автомобиль сносит и засасывает в воронку. На какое-то время автомобиль полностью скрывается под водой, затем часть его появляется на поверхности. В последний момент два человека из трех, находившихся в салоне, выпрыгивают из машины, и очевидцы вытаскивают их на твердую землю. Третий человек числится пропавшим без вести.

По прогнозам погоды дожди в Пакистане продляться еще несколько дней.

Видео: YouTube/TV Новости Рус