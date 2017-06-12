Видео: Участники митинга на Марсовом поле залезали на столбы и сидели в переполненных автозаках

В Петербурге завершилась несанкционированная антикоррупционная акция, которая привела к сотням задержанных людей.

В Петербурге завершился несанкционированный антикоррупционный митинг, в ходе которого задержали несколько сотен человек. По данным "Красной кнопки" от ОВД-Инфо, в городе задержаны 890 человек, в то время как несколько Смольный сказал о 300 задержанных, а некоторые СМИ — о 500. По оценке правительства Петербурга, в протестной акции приняли участие 3500 человек, в то время как "Фонтанка" сообщила о 10 тысячах.

Во время митинга можно было увидеть активиста с флагом ЛГБТ, который залезл на столб, расположенный на Марсовом поле. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов отводили протестующих в переполненные автобусы и маршрутки. По словам вице-губернатора города Константина Серова, транспорт предназначался для тех граждан, которые хотят добраться до Удельного парка, где Смольный разрешил провести акцию. Однако корреспондент Piter.TV, находившийся на месте событий, заявил, что в забитые автобусы затаскивали задержанных, среди которых были люди с плакатами и крайне молодые протестующие. Кроме того, на Марсовом поле был слышен хлопок, похожий на взрыв.

К настоящему моменту почти все люди, которые принимали участие в митинге на Марсовом поле, разошлись. Некоторые группы протестующих, около нескольких сотен человек, перед этим попали на Дворцовую площадь, но людей с плакатами и политической символикой туда не пустили. Нескольких человек задержали рядом с площадью, где в то время проходил фестиваль цветов. Отдельная колонна митингующих вышла колонной на Невский проспект со словами "Россия без Путина". Еще несколько сотен протестующих собирались пойти с Дворцовой к Исаакиевскому собору, однако ОМОН и полицейские их не пустили. Вскоре после этого большинство из принимавших участие в митинге людей дошло до метро и разъехалось.

Видео: piter.tv / Ася Романенкова