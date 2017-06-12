На митинге на Марсовом поле прогремел хлопок, похожий на взрыв

Полиция пытается оттеснить протестующих от мемориала в центре поля, а со стороны Троицкого моста у поля расположились водометы.

У Марсова поля, где проходит несанкционированный антикоррупционный митинг, был слышен хлопок, который некоторые очевидцы приняли за взрыв. На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной громкого звука, сообщает корреспондент Piter.TV с места событий.

Со стороны Троицкого моста у Марсова поля расположены водометы. Проход к месту митинга ограничен по направлению от Спаса на Крови, там частично перекрыта дорога. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выстраиваются в линию и пытаются оттеснить протестующих от мемориала в центре поля.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Марсовом поле задержано около 150 человек. Всего на несанкционированном митинге, который организовали сторонники Алексея Навального, собралось более двух тысяч человек, протестующие продолжают приходить. Сам Навальный ранее был задержан в подъезде своего дома.

Видео: piter.tv / Ася Романенкова