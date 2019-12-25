На Марсовом поле зажгли 700 свечей в честь 65-летия Вечного огня 5 ноября

Участники акции выложили огненную надпись "Чтим, помним".

Сегодня, 5 ноября, на Марсовом поле зажгли 700 свечей в честь 65-летия Вечного огня. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Напомним, что здесь был впервые в СССР зажжен вечный огонь. Факел доставили от мартеновских печей Кировского завода. Вечный огонь – символ память о всех воинах, которые пали в годы революции и Великой Отечественный войны.

Участники акции выложили огненную надпись "Чтим, помним". По словам исполняющего обязанности гендиректора центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" Владимира Куличкина, такие акции очень важны для истории. Молодые поколения хранят память о предках и делятся знаниями с ровесниками и младшими братьями и сестрами.

Ранее на Piter.tv: в Казанском соборе состоялась литургия в честь Казанской иконы Божией Матери.

Фото: Piter.tv