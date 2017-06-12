Видео: На Марсовом поле задержали около 150 человек

Несмотря на массовость задержаний, люди продолжают приходить на несанкционированный антикоррупционный митинг.

На Марсовом поле в Петербурге начались массовые задержания протестующих. Там проходит несанкционированный антикоррупционный митинг.

Сотрудники правоохранительных органов сначала окружили более ста человек на поле, а затем стали поочередно выводить группы людей к маршруткам для задержания, сообщает корреспондент Piter.TV с места событий. Полиция задерживает людей с плакатами, а также, по словам корреспондента, в автозаки попали несколько подростков.

Митингующим из еще одной группы человек удалось прорвать оцепление ОМОНа и выйти. В общей сложности к настоящему времени задержано уже около 150 человек. Несмотря на массовость задержаний, люди продолжают приходить на Марсово поле.

Сегодня, 12 июня, сторонники оппозиционного политика Алексея Навального проводят по всей России антикоррупционные акции. Митинги в Санкт-Петербурге не были согласованы с городскими властями. Сам Навальный был задержан в Москве в подъезде своего дома.

Видео: piter.tv / Ася Романенкова