Алексея Навального задержали в подъезде своего дома

Сегодня, 12 июня, сторонники Навального проводят по всей России масштабные антикоррупционные акции.

В Москве задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в его твиттер-аккаунте сообщила супруга Юлия.

По ее словам, задержание произошло в подъезде дома, где они проживают. На прикрепленной к следующему сообщению фотографии видно, что рядом с домом стоит несколько полицейских машин и сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня, 12 июня, сторонники Навального проводят по всей России масштабные антикоррупционные акции. В ряде городов, в частности, в Москве, акция санкционирована властями, но в Петербурге правительство города не дало согласие на проведение митингов.

Ранее сегодня глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе Фонда по борьбе с коррупцией отключили электричество и интернет. Оттуда велась трансляция с акций протеста.

Фото: twitter.com / navalny