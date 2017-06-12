Видео: Смольный объяснил, откуда взялись маршрутки на Марсовом поле

В настоящее время участники несанкционированного митинга покидают Марсово поле, а в толпе протестующих звучат призывы пойти на Дворцовую площадь.

Правительство Петербурга объяснило, для чего были предназначены автобусы на Марсовом поле, где проходит несанкционированный митинг. Изначально планировалось, что на бесплатном транспорте всех желающих отвезут в Удельный парк, где Смольный разрешил провести антикоррупционную акцию, заявил вице-губернатор Константин Серов.

"Организаторы акции протеста в Санкт-Петербурге, в отличие от большинства других городов России, отказались проводить митинг в согласованном месте. Если они подвергают опасности своих же последователей, то мы не имеем права не думать о безопасности этих людей. Поэтому мы обеспечили оперативное оповещение прибывающих к Марсовому полю о том, что у них есть выбор: либо нарушить закон и подвергнуть себя административной ответственности, либо сесть в предоставленные нами автобусы и спокойно провести безопасный митинг в согласованном месте", — сказал вице-губернатор Петербурга.

Ранее корреспондент Piter.TV сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задерживают людей и сажают их в маршрутки и автобусы. К настоящему времени задержано более 300 человек, в том числе и мужчина с флагом ЛГБТ, который залезал на столб. Кроме того, во время митинга на Марсовом поле прозвучал громкий хлопок, который некоторые очевидцы приняли за взрыв. На данный момент неизвестно, что послужило причиной звука.

Всего на митинге присутствовало около 10 тысяч человек, в то время как Смольный назвал цифру в три с половиной тысячи протестующих, сообщает "Фонтанка". В настоящее время участники акции расходятся с Марсова поля, в толпе звучат призывы "На Дворцовую". Сейчас на Дворцовой площади проходит концерт, посвященный Дню России.

Видео: piter.tv / Ася Романенкова