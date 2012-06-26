ДТП: в Выборге неуравновешенный водитель задавил пешехода на зебре, избил его и скрылся с места аварии

Под колеса иномарки на переходе угодил мужчина. Виновник аварии вместо того, чтобы оказать пострадавшему медицинскую помощь, избил его.

Накануне вечером, 30 января, около 17:00 в Выборге неизвестный сначала задавил пешехода, а затем ударил его головой в лицо. Инцидент произошел в Выборге на углу улиц Северная и Ушакова. После аварии потерпевший обратился за помощью в больницу, где у него диагностировали ушибы и рану верхней губы. После того, как врачи оказали 40-летнему мужчине всю необходимую помощь, его отпустили домой.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением, что его сначала сбили, а потом еще и ударили. Он рассказал правоохранителям, что владелец легковушки не захотел пропускать его на переходе, из-за чего правое заднее крыло машины зацепило мужчину. Вместо того, чтобы извиниться, водитель вышел из салона и врезал ему в лицо. Однако избитый пешеход успел записать номер машины.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Ранее мы сообщали, что появилось видео ДТП: легковушка сбила женщину на зебре в Бугульме.