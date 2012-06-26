Появилось видео ДТП: легковушка сбила женщину на зебре в Бугульме

В Татарстане женщина-пешеход угодила под колеса иномарки. Пострадавшая госпитализирована.

Сегодня утром, 30 января, автоледи задавила женщину-пешехода на зебре в Бугульме. Инцидент произошел около 08:40 напротив гостиницы "Бугульма". Авария попала на видео.

На кадрах можно заметить, как женщина готовится пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она посмотрела налево и пошла вперед. Автомобиль, который направлялся справа – притормозил, а тот, что слева – сбил пешехода с ног. Легковушка прокатила потерпевшую на капоте несколько метров, прежде чем остановиться. Затем автоледи выбежала на помощь пострадавшей.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Женщину увезли в больницу. О ее состоянии пока не сообщается. В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине автоледи не заметила пешехода, предстоит выяснить правоохранителям. К сожалению, аварии на дорогах - не редкость. Ранее мы сообщали, что фура насмерть сбила пенсионерку во Всеволожском районе.



Видео: youtube, Бугульминская Газета