Фура насмерть сбила пенсионерку во Всеволожском районе

Пожилая женщина угодила под колеса грузовика. Женщина пересекала проезжую часть вне зоны перехода.

Сегодня утром, 30 января, около 07:40 в поселке Стеклянный Ленобласти 80-летнюю женщину сбил грузовик MAN. Инцидент произошел возле дома №2. Вероятно, старушка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Когда женщина вышла на дорогу, она угодила под колеса фуры.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Однако женщина скончалась на месте. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнь. В данный момент выясняют детали несчастного случая. По какой причине произошла страшная авария, предстоит выяснить правоохранителям.

К сожалению, ДТП – не редкость. Во избежание трагических последствий, соблюдайте правила дорожного движения. Ранее мы сообщали, что в Подмосковье произошло жутое происшествие: легковушка угодила под колеса товарняка, три человека погибли.