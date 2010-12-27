Памятники Петербурга начали отмывать перед летним сезоном

В Северной столице началась генеральная помывка памятников. Таким образом статуи и бюсты готовят к летнему сезону.

В четверг, 4 мая. В Петербурге началась мойка памятников. Культурные объекты очищают от грязи, которая собралась на них за время зимы. Первым весенний "душ" устроят памятнику русскому изобретателю радио Александру Попову, который стоит на Каменноостровском проспекте. Сегодня также почистят статую украинского писателя Тараса Шевченко на Ординарной улице.

Ранее Piter.tv сообщал. что самым удобным для жизни районом Петербурга оказался Центральный. Вывод сделали на основе анализа карт. Специалисты искали социальные объекты и мета для развлечений в районах города.

Северная столица готовится не только к очередному летнему сезону, когда в город приезжают туристы. В этом году в Петербурге состоится Кубок конфедераций по футболу. В связи с этим для отдыхающих в городе придумалы много новых вещей, облегчающих их жизнь. Например, Piter.tv рассказывал о том, что переводчики на сегвеях помогут туристам сориентироваться в Петербурге.