Самым удобным для жизни районом Петербурга оказался Центральный

Компания "Яндекс" проанализировала карту Петербурга и выявила самые удобные районы Петербурга для жизни и развлечений.

В четверг, 4 мая, появилась интерактивная карта Петербурга с районами удобными для жизни и развлечений. Рейтинги составляли на основе анализа карты. В "Яндексе" учли пешую доступность до школ, поликлиник, магазинов и других важных мест, делающих жизнь удобной. А вот удобность для развлечения учитывали доступность музеев, театров, ресторанов и баров.

Ожидаемо, лидером оказался Центральный район. На каждых трех жителей тут приходится какой-нибудь объект. Следом идут Адмиралтейский и петроградский районы.

Также в первую пятерку попали Фрунзенский и Василеостровский районы. А вот хуже всего дела обстоят в Петродворцовом районе. Тут, по данным исследования, все туго как с развлечением, так и с удобством жизни.