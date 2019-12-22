Жители Тверской улицы пожаловались на памятник, напоминающий им "лихие 90-е": взгляд Piter.TV

Жители считают, что скульптура во дворе "создает атмосферу уныния и скорби". Однако с ними согласны не все.

Жители Тверской улицы недовольны скульптурой "Женщина-мыслитель" во дворе их дома. По их мнению, скульптура "напоминает о лихих 90-х, создает атмосферу скорби и уныния". Недовольные обратились в администрацию МО Смольнинское с требованием демонтировать памятник.

На днях пришло обращение жителей в администрацию муниципалитета, оно было разослано депутатам, в том числе и мне. Суть его в том, что по адресу Тверская, 20, где имеется МАФ – малая архитектурная форма, у одного из жителей возник вопрос о необходимости существования этого МАФа. Константин Хрщонович, муниципальный депутат МО Смольнинское

Депутаты планируют выяснить мнение большинства жителей дома и принять решение.

Памятник поставили нам очень давно. Мне кажется, он никому не мешает, очень красиво. Идешь и видишь, он покрашенный, ухоженный, никому не мешает. Кому надо, садитесь и сидите. Я считаю, стоял и стоять будет. Зинаида Ивановна, жительница дома №20 на Тверской улице

По открытым данным, скульптура из бетона с мраморной крошкой была установлена в 2000 году. Кто автор скульптуры и по чьей инициативе ее установили, остается неизвестным.

Фото и видео: Piter.TV