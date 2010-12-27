Переводчики на сегвеях помогут туристам сориентироваться в Петербурге

В Северной столице появится неожиданный сервис для помощи туристам. В городе запустят проект "Я знаю город".

В Санкт-Петербурге в рамках эксперимента запускается новый формат консультации и справочной помощи для туристов. На улицы города выедут специалисты из сферы туризма на "сегвеях" - гигантских электрических самокатах. Об этом сообщают участники проекта "Ask me Spb/ Я знаю город", запущенного городским туристско-информационным бюро.

В городе появится 9 точек, вокруг которых и будут раскатывать эксперты туристского бюро. Речь идет о специально обученных людях, знающих китайский, английский и французский языки. Кроме того, они смогут рассказать интересную информацию о достопримечательностях Петербурга и направить к ним своих собеседников.

Тестовый запуск проекты уже состоялся 1 мая. Проект охватывает девять точек в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах. Мобильные помощники там будут функционировать до начала нового учебного года.