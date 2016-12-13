В Петербурге отправили на уничтожение 52 кг подозрительных польских шампиньонов

На плодовоовощной базе в Северной столице нашли и изъяли партию грибов, запрещенных к ввозу в Россию. Товар отправили на уничтожение.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления осматривали одну из крупнейших плодоовощных баз Северной столицы. Вместе с ними работали специалисты Управления Россельхознадзора. В ходе проверки там обнаружили партию шампиньонов из Польши. Эта страна Евросоюза попадает под продуктовое эмбарго, так что товар был ввезен в страну нелегально.

Всего на базе оказалось 12 ящиков с запретными грибами. Общий весь товара составил 52 килограмма. Всю продукцию польской компании изъяли. Все грибы отправили на уничтожение.

Предприниматель, который хранил грибы может стать фигурантом административного дела и понести наказание.

На прошлой неделе таможенники накрыли лавку с опасным табаком для кальяна. Наполнителем для кальяна торговал уроженец Афганистана. У его продукции не было акцизных марок. Скорее всего, табак в Россию провезли нелегально, чтобы избежать оплаты таможенных сборов на границе.