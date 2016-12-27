Таможенники накрыли лавку с опасным табаком для кальяна

В магазине торговали табачной продукцией без акцизных марок. В результате всю подозрительную продукцию изъяли.

В Северной столице таможенная служба провела рейд в магазинах, торгующих табаком для кальянов. В одной из таких лавок обнаружили подозрительный товар. Оказалось. Что владелец заведения – уроженец Афганистана – торгует табаком без акцизных марок.

В результате тщательной проверки всего ассортимента, служители закона изъяли более 85 килограммов подозрительного табака. Вместе с таможенниками на проверку прибыли бойцы СОБР СЗОТ.

Сейчас в таможенном управлении решают вопрос о возбуждении административного дела. О судьбе табака без акциза пока ничего не сообщают. Скорее всего, его уничтожат вместе с другими подозрительными товарами.

В сентябре хитрые контрабандисты пытались провезти в Россию табак под видом плитки. На таможне сотрудники решили проверить груз керамических плиток. Но к их удивлению, вместо стройматериалов они нашли только табак. Таким обманом владельцы груза хотели избежать оплаты платежей за продукцию. Но их планы сорвались. А полиция возбудила сразу два уголовных дела.

Фото: ФТС СЗТУ