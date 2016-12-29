Молодой рабочий умер, упав в шахту лифта на Энгельса

Молодой рабочий сорвался в шахту лифта во время строительных работ. От полученных травм парень скончался на месте.

В четверг, 19 января, в Северной столице произошел несчастный случай на строительстве. Утром в доме на проспекте Энгельса в поселке Парголово. 25-летний рабочий сорвался в шахту лифта. Не сообщается, с какого этажа он упал, однако травмы он получил серьезные. От ранений молодой человек скончался на месте.

Следователи Выборгского района проводят доследственную проверку. Устанавливаются подробности трагедии.

Ранее мы сообщали, что на Дудергофском озере ищут пропавшего любителя подводной охоты. Мужчина уехал на водоем во второй половине дня в четверг, 19 января. Вечером знакомы, по просьбе жены, проверил его. Но нашел лишь пустую машину. Супруга обратилась в полицию.

Также накануне водитель попутки прострелил ногу несговорчивому гендиректору из Петербурга. Двое мужчин повздорили из-за стоимости поездки и выбора маршрута. В итоге обиженный владелец автомобиля высадил пассажира в Кронштадте. А напоследок выстрелил в него из травматического пистолета.