Водитель попутки прострелил ногу несговорчивому гендиректору из Петербурга

Бизнесмен поймал машину, чтобы доехать до проспекта Стачек, но повздорил с водителем. В результате последний высадил его в Кронштадте и выстрелил в ногу.

Вечером в среду, 18 января, в НИИ скорой помощи обратился житель Петербурга. После осмотра врачи нашли стрелянную рану ноги. Потерпевший сказал, что в него стрелял занимающийся частным извозом водитель.

По словам 47-летнего мужчины, он около половины шестого ловил машину до проспекта Стачек. В итоге он поехал с водителем, но мужчины не смогли договориться о стоимости приезда. Пассажиру не нравилось, что водитель выбрал длинную дорогу и поехал в сторону Ольгино. Спор все нарастал. Высшая точка конфликта застигла их в Кронштадте. Водитель решил высадить проблемного пассажира. Но не хотел расставаться с ним просто так. Оба мужчины вышли из салона и продолжили ругаться. Владелец авто вытащил пневматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пуля угодила в левую ногу.

У пострадавшего сломана кость левой ноги. Сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Правоохранительные органы устанавливают подробности инцидента. Решается вопрос об уголовном деле. Разыскивается стрелок.

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