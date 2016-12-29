На Дудергофском озере ищут пропавшего любителя подводной охоты

Родственники жителя Петербурга обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Последний раз его видели, когда он отправился на подводную рыбалку на Дудергофское озеро.

56-летний житель Северной столицы уехал на подводную охоту во второй половине четверга, 19 января. Для экстремального развлечения он выбрал Дудергофское озеро. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь. Взволнованная супруга обратилась за помощью к знакомому. Молодой человек отправился на озеро, чтобы проверить ситуацию. На берегу он нашел пустую машину и никаких следов охотника.

Этого оказалось достаточно, чтобы супруга пошла в полицию с заявлением. Сейчас правоохранительные органы устанавливают подробности происшествия. Поиски мужчины продолжаются, сообщает "Фонтанка".

Ранее мы сообщали, что труп с наполненной камнями сумкой выловили из Вуоксы. Личность погибшего пока не установили. Также остается загадкой причина его смерти. На его лице нашли ссадины, а к телу была шарфом привязана сумка с камнями.

А накануне в Ижоре нашли тело пропавшего во время прогулки с собакой в Коммунаре мальчика. Шестилетний ребенок пропал еще 7 января. Его следы обрывались на берегу водоема.

Видео: Youtube / Dmitry Ledneff