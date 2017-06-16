Сегодня ночью В Лондоне загорелся еще один жилой дом

В интернете появилось видео с места пожара в Лондоне от очевидцев

Сегодня, 16 июня, в центре Лондона в районе Шедвелл на улице Джеймс Воллер Уэй произошел еще один пожар в жилом доме.

В службы экстренных служб Лондона поступило около 40 звонков о пожаре в жилом доме. Местные экстренные службы быстро справились с возгоранием. К счастью жертв в этот раз удалось избежать.

На месте происшествия работали 4 пожарных расчета. Стало известно, что очаг возгорания находился на последнем этаже трехэтажного дома.

Ранее Piter.TV публиковал видео пожара в высотном жилом здании Лондона, в котором погибло по последним данным 17 человек. 6ро из погибших были найдены вокруг горевшего дома.

Видео: Twitter/Jean-Paul Melaga‏, @H_Yazdi786