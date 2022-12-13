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Песков: танки, которые Лондон может поставить Киеву, будут гореть, как и все остальные

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Он добавил, что спецоперация будет продолжаться.

Танки, которые Великобритания может поставить Украине, будут гореть, как и все остальные. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Эту информацию подтвердили в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил о положительной динамике спецоперации.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, киев, лондон, пресс-секретарь президента россии, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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