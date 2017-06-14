Появилось видео пожара в Лондоне

Пожар в 27-этажном здании Лондона вспыхнул в ночь на 14 июня. По предварительной информации, пострадали более тридцати человек. На месте работают спасатели. Причины пожара неизвестны.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UC_diD591It74V6pljXoR7eQ
В ночь на 14 июня в 27-этажной высотке произошел сильный пожар. СМИ сообщают, что от угарного газа пострадали более тридцати человек.
Пожар в 27-этажном здании Лондона вспыхнул в ночь на 14 июня. По предварительной информации, пострадали более тридцати человек. На месте работают спасатели. Причины пожара неизвестны.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UC_diD591It74V6pljXoR7eQ