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TretyakovaS
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Появилось видео пожара в Лондоне

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В ночь на 14 июня в 27-этажной высотке произошел сильный пожар. СМИ сообщают, что от угарного газа пострадали более тридцати человек.

Пожар в 27-этажном здании Лондона вспыхнул в ночь на 14 июня. По предварительной информации, пострадали более тридцати человек. На месте работают спасатели. Причины пожара неизвестны. 

Видео: https://www.youtube.com/channel/UC_diD591It74V6pljXoR7eQ

Теги: видео пожар в лондоне
Категории: Мировые новости

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