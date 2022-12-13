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В Лондоне сотни тысяч человек вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы

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Отмечается, что это крупная забастовка за последние 10 лет в столице Великобритании.

В центре Лондона сотни тысяч человек вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Организаторами забастовки являются члены Национального профсоюза образования (NEU). Они выступают против нового закона британского правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок. Также основную группу протестующих представляют учителя из Англии и Уэльса. Отмечается, что это крупная забастовка за последние 10 лет в столице Великобритании.

Ранее мы сообщали, что в Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: забастовка, лондон, минимальный уровень работы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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