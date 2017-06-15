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Число жертв пожара в жилом доме в центре Лондона выросло до 17

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По данным "Фонтанки", во время пожара в 24-этажной жилой башне в центре Лондона погибли 17 человек.

Во время пожара в 24-этажной высотке в центре Лондона погибли 17 человек.

Полицейские сообщают, что в больницах остаются 37 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии. Органы правопорядка отметили, что «главным приоритетом» для них является поиск людей, которые на данный момент числятся пропавшими без вести.

Напоминаем, что пожар в апартаментах "Lancaster West"  в северной части района Кенсингтон произошел в ночь на 14 июня. Над ликвидацией огня работали около 200 пожарных, им удалось спасти из пылающей башни 65 человек. 

Видео: https://www.youtube.com/channel/UC_diD591It74V6pljXoR7eQ

Теги: пожар в лондоне
Категории: Мировые новости

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