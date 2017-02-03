Безработного из Выборгского района избили, а потом ограбили на 2, 6 млн. руб. в подъезде собственного дома

В Ленобласти на местного жителя напали неизвестные. Они изувечили мужчину и выхватили у него пакет с крупной суммой денег.

Накануне, 2 февраля, безработного 29-летнего жителя Выборгского района избили в подъезде собственного дома. Двое злоумышленников изувечили голыми руками свою жертву, а после забрали у потерпевшего сумку, в которой находилось около 2, 6 миллионов рублей. Затем неизвестный скрылись с места происшествия. Инцидент произошел в одном из подъездов дома на Заречной улице.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В срочном порядке его госпитализировали в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. К сожалению, на доме и в подъезде нет камер видеонаблюдения. Об этом пишет Петербургский дневник.

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