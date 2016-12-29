Петербурженку изнасиловали в такси, а затем ограбили

Таксист-частник, угрожая ножом, надругался над жительницей Северной столицы. После издевательств мужчина силой отнял у девушки более 10 тыс. руб.

Накануне, 23 января, петербурженку изнасиловал в машине таксист-частник. Известно, что 29-летняя девушка около 6 часов утра поймала машину на пр. Маршала Новикова. Она сообщила адрес своего дома, однако водитель даже не думал доставлять пассажирку по назначению. Вместо этого мужчина схватил нож и напал на женщину. Злоумышленник изнасиловал клиентку, а затем ограбил потерпевшую, забрав у нее более 10 тыс. руб. валютой. После издевательств водитель-извращенец высадил девушку на Сизова и уехал в неизвестном направлении.

В этот же день пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают детали происшествия, пытаются разыскать преступника. Ранее мы сообщали, что в Москве таксит-частник привез пассажира к себе домой, надругался над ним и ограбил. Потерпевший голым сбежал из плена после 4 часов издевательств.