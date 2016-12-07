Видео тройного ДТП из Кирова: пять человек пострадали

В сети появились кадры жуткой аварии на Московской. Иномарка вылетела на встречку и протаранила два отечественных автомобиля.

Накануне вечером, 13 февраля, около 22:15 в Кирове на улице Московской столкнулись три легковушки. Инцидент произошел напротив дома №101.

Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку, где на большой скорости протаранил два отечественных автомобиля: ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. В результате тройного ДТП пострадали пять человек. Видео страшной аварии попало в сеть.

На кадрах можно заметить, что от удара капот темного ВАЗа-2114 буквально смяло, также вылетело лобовое стекло. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у 20-летнего водителя, 21-летнего пассажира и 20-летней пассажирки отечественного автомобиля многочисленный травмы. Их доставили в больницу. Водитель иномарки 26 лет и его 23-летняя пассажирка также получили повреждения, однако от госпитализации отказались.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске внедорожник вылетел на остановку и сбил 4 человек. Момент столкновения попал на видео.



Видео: Youtube, Про Город Киров

Фотографии: соцсети