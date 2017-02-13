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Камеры зафиксировали момент жуткой аварии в Челябинске

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В сети появилось видео, на котором видно, каким образом произошло страшное ДТП возле ЮУрГУ. Внедорожник на большой скорости протаранил легковушку и сбил 4 студентов.

Спустя несколько часов после аварии в Челябинске, в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент столкновение иномарок и наезд на пешеходов. Как мы уже сообщали, жуткое ДТП произошло на остановке возле корпуса ЮУрГУ на проспекте Ленина. Внедорожник врезался в легковушку, затем его отбросило в сторону тротуара, где находили студенты. Он сбил трех девушек и одного молодого человека. В данный момент пострадавшие находятся в больнице, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

На кадрах можно заметить, как на повороте внедорожник зацепил иномарку. От удара, светлую легковушку развернуло на месте, а автомобиль темного цвета отрикошетил в остановку, на которой находились люди. Также он задел две маршрутки, стоящие впереди.

Видео: youtube, Восточный Экспресс

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Категории: Лента новостей Новости России

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