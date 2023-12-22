Участники акции почтили память тех, кто пал на поле боя, защищая родину от фашизма.

В преддверие празднования Дня Победы в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области прошла патриотическая акция "Георгиевская лента". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В церемонии приняли участие юные патриоты, волонтеры, ветераны и сотрудники управления МЧС по Ленобласти. Они возложили цветы к памятнику, посвященному подвигу Ленинградцев в годы Великой Отечественной Войны. Участники акции почтили память тех, кто пал на поле боя, защищая родину от фашизма.

Преемственность поколений в контексте Дня Победы — это не только передача исторической памяти и уважения к подвигу предков, но и продолжение их дел. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

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Видео: Telegram / МЧС Ленинградской области