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В преддверие празднования Дня Победы в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области прошла патриотическая акция

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Участники акции почтили память тех, кто пал на поле боя, защищая родину от фашизма. 

В преддверие празднования Дня Победы в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области прошла патриотическая акция "Георгиевская лента". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В церемонии приняли участие юные патриоты, волонтеры, ветераны и сотрудники управления МЧС по Ленобласти. Они возложили цветы к  памятнику, посвященному подвигу Ленинградцев в годы Великой Отечественной Войны. Участники акции почтили память тех, кто пал на поле боя, защищая родину от фашизма. 

Преемственность поколений в контексте Дня Победы — это не только передача исторической памяти и уважения к подвигу предков, но и продолжение их дел.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге появится мемориальный комплекс с парком, посвященный Ленинградской битве.

Видео: Telegram / МЧС Ленинградской области

Теги: ленобласть, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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