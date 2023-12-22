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На проспекте Металлистов произошел пожар в квартире
Сегодня, 14:43
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На проспекте Металлистов произошел пожар в квартире

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Кухню потушили в 14:05. Обошлось без жертв. 

Сегодня, 7 мая, в Калининском районе произошел пожар. На проспекте Металлистов в доме 108 загорелась однокомнатная квартира. На кухне огонь охватил пять квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:44. Тушить квартиру прибыли три спецмашины и 15 пожарных. 

Кухню потушили в 14:05. Обошлось без жертв. 

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что приозерские спасатели оказали помощь загнанной косуле.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мчс, пожар в квартире, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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