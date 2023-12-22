На проспекте Металлистов произошел пожар в квартире

Кухню потушили в 14:05. Обошлось без жертв.

Сегодня, 7 мая, в Калининском районе произошел пожар. На проспекте Металлистов в доме 108 загорелась однокомнатная квартира. На кухне огонь охватил пять квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:44. Тушить квартиру прибыли три спецмашины и 15 пожарных.

Кухню потушили в 14:05. Обошлось без жертв.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

